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16.08.2018 12:22 Чекалин хочет стать «маленьким центром большого отдыха» Алина Фурсенко





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«Спланирована территория по улице Набережной и ведется благоустройство данной территории. 18 и 19 августа у нас пройдет фестиваль «Окский плес». Мы тут оборудуем место для отдыха и проведения спортивных мероприятий, пляжный волейбол и футбол», - рассказывает глава администрации МО город Чекалин Суворовского района Ирина Усенкова.



Гости, которые в последнее время зачастили в Чекалин – стимул, но не единственная причина обновлять пространства, главный запрос – от горожан. Бюджет Чекалина – 6 миллионов рублей, а ремонт местного ДК в этом году обошелся в 5. Средствами по распоряжению главы региона помог фонд «Перспектива». До этого в непогоду дом культуры работал, что называется, всем ветрам назло. Старые окна не сдерживали холод, а старые батареи не справлялись с нагревом.



Как рассказала директор чекалинского дома культуры Ирина Метасова, «…был выполнен ремонт крыши, ремонт фойе и зрительного зала, были заменены все окна. 30 лет в ДК не было ремонта».



Сейчас завершается программа минимум – а на следующий год запланировано обновление входной группы и второго этажа, параллельно с этим ДК растет и творчески - собрана труппа народного театра, есть коллекция духовых инструментов, а значит, возможно, будет оркестр. К тому, же, маленький, но гордый Лихвин выиграл и федеральный грант на благоустройство - 30 миллионов рублей.



Сердце города здесь на Соборной горе. Окруженные высоким дубовым забором на этом вроде бы небольшом пятачке располагались 2 церкви и еще десяток разнообразных строений за неприступным рвом на высоком берегу Оки. Взглянуть на это место глазами древнего лихвинца можно будет совсем скоро, проект по благоустройству Соборной горы ведется, но об этом в следующем году.





Бурьян и беспорядочные холмы локально побеждены. 650 метров отсыпано мелкой белой щебенкой – на средства районного бюджета. Еще прошлым летом по нынешней Лихвинской набережной было особенно не прогуляться, особая природа Лихвинского разреза. Теперь проедет и автомобиль. А обрамлять «променад» будет газон и спортплощадка.«Спланирована территория по улице Набережной и ведется благоустройство данной территории. 18 и 19 августа у нас пройдет фестиваль «Окский плес». Мы тут оборудуем место для отдыха и проведения спортивных мероприятий, пляжный волейбол и футбол», - рассказывает глава администрации МО город Чекалин Суворовского района Ирина Усенкова.Гости, которые в последнее время зачастили в Чекалин – стимул, но не единственная причина обновлять пространства, главный запрос – от горожан. Бюджет Чекалина – 6 миллионов рублей, а ремонт местного ДК в этом году обошелся в 5. Средствами по распоряжению главы региона помог фонд «Перспектива». До этого в непогоду дом культуры работал, что называется, всем ветрам назло. Старые окна не сдерживали холод, а старые батареи не справлялись с нагревом.Как рассказала директор чекалинского дома культуры Ирина Метасова, «…был выполнен ремонт крыши, ремонт фойе и зрительного зала, были заменены все окна. 30 лет в ДК не было ремонта».Сейчас завершается программа минимум – а на следующий год запланировано обновление входной группы и второго этажа, параллельно с этим ДК растет и творчески - собрана труппа народного театра, есть коллекция духовых инструментов, а значит, возможно, будет оркестр. К тому, же, маленький, но гордый Лихвин выиграл и федеральный грант на благоустройство - 30 миллионов рублей.Сердце города здесь на Соборной горе. Окруженные высоким дубовым забором на этом вроде бы небольшом пятачке располагались 2 церкви и еще десяток разнообразных строений за неприступным рвом на высоком берегу Оки. Взглянуть на это место глазами древнего лихвинца можно будет совсем скоро, проект по благоустройству Соборной горы ведется, но об этом в следующем году.









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