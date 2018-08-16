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16.08.2018 12:02 Тульской «Катюше» найдут замену "Вести-Тула"





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«Катюш», тех, что еще на ходу в стране можно пересчитать по пальцам. Деревянная кабина и двигатель 1939 года выпуска все-таки очень уязвимы перед ветрами, дождями и морозами. А потому, было принято решение, что тульскую «Катюшу» стоит хранить более бережно, под крышей в музее (сейчас, решается, в каком). Чтобы к каждому 9 мая машина легко возвращалась в строй.



Однако, привычный постамент не спешат демонтировать. Надежда вернуть на него «Катюшу» есть, правда уже другую. В одной из воинских частей найден похожий образец, правда, конечно, не на ходу. И Герой России Николай Макаровец ведет переговоры о том, чтобы машина переехала в оружейную столицу.



Постамент главного символа Пролетарского района и одного из любимых туляками памятников – «Катюши», снова пуст. И более того, легендарная артиллерийская установка, которая традиционно участвует в параде Победы, не собирается возвращаться на свое место.«Катюш», тех, что еще на ходу в стране можно пересчитать по пальцам. Деревянная кабина и двигатель 1939 года выпуска все-таки очень уязвимы перед ветрами, дождями и морозами. А потому, было принято решение, что тульскую «Катюшу» стоит хранить более бережно, под крышей в музее (сейчас, решается, в каком). Чтобы к каждому 9 мая машина легко возвращалась в строй.Однако, привычный постамент не спешат демонтировать. Надежда вернуть на него «Катюшу» есть, правда уже другую. В одной из воинских частей найден похожий образец, правда, конечно, не на ходу. И Герой России Николай Макаровец ведет переговоры о том, чтобы машина переехала в оружейную столицу.













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