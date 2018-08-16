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16.08.2018 11:45 Туляков мотивируют на заботу о своем здоровье Кира Черьевская





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Все проводимые обследования и анализы направлены на выявление неинфекционных заболеваний по четырем направлениям: сердечнососудистая и дыхательная системы, онкология, сахарный диабет. Чаще всего обнаружить проблему, о которой человек может и не догадываться, удается именно с помощью анализов. Все проходит анонимно, результаты получает только пациент.



«Врач-терапевт делает заключение и подробно рассказывает пациентам о результаты обследования и говорит о том, что необходимо изменить в своём образе жизни. Ведь именно от образа жизни на 50% зависит наше здоровье», - говорит главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Гарина.



Особое внимание сейчас в области уделяется мужскому здоровью. В настоящий момент реализуется соответствующий межведомственный проект, направленный на увеличение продолжительности жизни мужчин. Сейчас они уступают женщинам, согласно статистике, в среднем 11 лет. И результаты медобследований должны стать отправной точкой для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. На НПО «Стрела», входящей в состав ВКО «Алмаз Антей», такие медобследования сотрудников будут проводиться и дальше. «Мы с удовольствием откликнулись на инициативу правительства области провести такие дополнительные медицинские обследования сотрудников», - говорит начальник управления по работе с персоналом ПАО «НПО «Стрела» Илья Иванькин.



Комплекс мер по укреплению здоровья в частности мужского также предполагает поощрение тех, кто решает отказаться от курения, употребления алкоголя и выйти на тропу здоровья. И создание всех необходимых для этого условий, например, - выдавать бесплатные сертификаты в физкультурно-оздоровительные комплексы. А начать планируют с возвращения производственной гимнастики.



На НПО «Стрела» комплексные медицинские исследования в рамках пилотного проекта правительства области проводятся уже во второй раз. На предприятии трудится 3100 человек, средний возраст – 44 года. Удобство участия в подобных медосмотрах они оценили ещё в прошлом году. И большинство из пожелавших обследоваться в этот раз – молодые сотрудники «Стрелы».Все проводимые обследования и анализы направлены на выявление неинфекционных заболеваний по четырем направлениям: сердечнососудистая и дыхательная системы, онкология, сахарный диабет. Чаще всего обнаружить проблему, о которой человек может и не догадываться, удается именно с помощью анализов. Все проходит анонимно, результаты получает только пациент.«Врач-терапевт делает заключение и подробно рассказывает пациентам о результаты обследования и говорит о том, что необходимо изменить в своём образе жизни. Ведь именно от образа жизни на 50% зависит наше здоровье», - говорит главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Гарина.Особое внимание сейчас в области уделяется мужскому здоровью. В настоящий момент реализуется соответствующий межведомственный проект, направленный на увеличение продолжительности жизни мужчин. Сейчас они уступают женщинам, согласно статистике, в среднем 11 лет. И результаты медобследований должны стать отправной точкой для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. На НПО «Стрела», входящей в состав ВКО «Алмаз Антей», такие медобследования сотрудников будут проводиться и дальше. «Мы с удовольствием откликнулись на инициативу правительства области провести такие дополнительные медицинские обследования сотрудников», - говорит начальник управления по работе с персоналом ПАО «НПО «Стрела» Илья Иванькин.Комплекс мер по укреплению здоровья в частности мужского также предполагает поощрение тех, кто решает отказаться от курения, употребления алкоголя и выйти на тропу здоровья. И создание всех необходимых для этого условий, например, - выдавать бесплатные сертификаты в физкультурно-оздоровительные комплексы. А начать планируют с возвращения производственной гимнастики.









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