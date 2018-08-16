НОВОСТИ | Общество







16.08.2018 11:27 Жители тульской многоэтажки задыхаются от запаха нечистот София Гафарова





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Болото разрастается, канализация периодически выходит из берегов колодцев уже во дворе. Получается нечистотам настолько некуда деваться, что они выливаются изо всех щелей. Жители опасаются, что дело дойдет и до подвалов.



Жители о своих мучениях трубили во все инстанции. И аккурат, после нашего пребытия на место приехала целая бригада с техникой спасателей ЖКХ. Как выяснилось, канализационно-насосная станция, которая обслуживает три корпуса дома, бесхозная. Застройщик «Инвест-проект» в свое время не передал объекты в ведение города и сам открестился от них. Предыдущая управляющая компания «Премьера» даже в силу своих возможностей должным образом за системой не следила. Плюс пресловутая, мягко говоря, небрежность жильцов при пользовании канализацией. Засор из тряпок, бутылок и еще непонятно чего на лицо как говорится.



«Канализационно-насосная станция в настоящее время является бесхозной. Поэтому администрация Тулы проводит мероприятия по передаче объекта «Тулгорводоканалу». Есть решение о выделении средств на аварийно-восстановительные работы», - говорит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец.



Сгоревшие насосы заменят новыми. Но прежде предстоит большая работа по очистке подземной камеры и трубопроводов. Как предположили специалисты, на все уйдет около неде

Течет ручей, шумит камыш. Где еще под окнами многоэтажки увидишь такую живописную картину. Но жильцы не рады такому соседству. Мешает зловонный запах болота с его живностью. И такая «красота» образовалась буквально за два месяца. В жгучие летние дни, когда испарение усиливается, невозможно находиться ни рядом с домом, ни в квартирах.Болото разрастается, канализация периодически выходит из берегов колодцев уже во дворе. Получается нечистотам настолько некуда деваться, что они выливаются изо всех щелей. Жители опасаются, что дело дойдет и до подвалов.Жители о своих мучениях трубили во все инстанции. И аккурат, после нашего пребытия на место приехала целая бригада с техникой спасателей ЖКХ. Как выяснилось, канализационно-насосная станция, которая обслуживает три корпуса дома, бесхозная. Застройщик «Инвест-проект» в свое время не передал объекты в ведение города и сам открестился от них. Предыдущая управляющая компания «Премьера» даже в силу своих возможностей должным образом за системой не следила. Плюс пресловутая, мягко говоря, небрежность жильцов при пользовании канализацией. Засор из тряпок, бутылок и еще непонятно чего на лицо как говорится.«Канализационно-насосная станция в настоящее время является бесхозной. Поэтому администрация Тулы проводит мероприятия по передаче объекта «Тулгорводоканалу». Есть решение о выделении средств на аварийно-восстановительные работы», - говорит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец.Сгоревшие насосы заменят новыми. Но прежде предстоит большая работа по очистке подземной камеры и трубопроводов. Как предположили специалисты, на все уйдет около неде









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