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НОВОСТИ | Общество



16.08.2018 11:27 Жители тульской многоэтажки задыхаются от запаха нечистот
София Гафарова



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Течет ручей, шумит камыш. Где еще под окнами многоэтажки увидишь такую живописную картину. Но жильцы не рады такому соседству. Мешает зловонный запах болота с его живностью. И такая «красота» образовалась буквально за два месяца. В жгучие летние дни, когда испарение усиливается, невозможно находиться ни рядом с домом, ни в квартирах.

Болото разрастается, канализация периодически выходит из берегов колодцев уже во дворе. Получается нечистотам настолько некуда деваться, что они выливаются изо всех щелей. Жители опасаются, что дело дойдет и до подвалов.

Жители о своих мучениях трубили во все инстанции. И аккурат, после нашего пребытия на место приехала целая бригада с техникой спасателей ЖКХ. Как выяснилось, канализационно-насосная станция, которая обслуживает три корпуса дома, бесхозная. Застройщик «Инвест-проект» в свое время не передал объекты в ведение города и сам открестился от них. Предыдущая управляющая компания «Премьера» даже в силу своих возможностей должным образом за системой не следила. Плюс пресловутая, мягко говоря, небрежность жильцов при пользовании канализацией. Засор из тряпок, бутылок и еще непонятно чего на лицо как говорится.

«Канализационно-насосная станция в настоящее время является бесхозной. Поэтому администрация Тулы проводит мероприятия по передаче объекта «Тулгорводоканалу». Есть решение о выделении средств на аварийно-восстановительные работы», - говорит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Юрий Михалец.

Сгоревшие насосы заменят новыми. Но прежде предстоит большая работа по очистке подземной камеры и трубопроводов. Как предположили специалисты, на все уйдет около неде
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