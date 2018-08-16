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НОВОСТИ | Общество



16.08.2018 10:59 Росгвардия проверила тульские школы
Виталий Моторин



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Сотрудники вневедомственной охраны входят в школу и тут же убирают оружие. Они понимают - это проверка. В фойе работает комиссия, за кадром звучит резонный вопрос директора, который интересуется склько минут прошло.

Время прибытия группы реагирования очень важный показатель. Тревожные кнопки сейчас, современные, переносные и в ходе проверок руководители Росгвардии периодически на них нажимают. «Мы требуем от наших экипажей, чтобы время прибытия составляло не более 3 минут», - говорит начальник управления вневедомственной охраны Управления войск Росгвардии по Тульской области Игорь Ланцов .

ЗНас заверили, что группа региарования о проверке не знала, приехали действительно быстро. Почему это имеет такое значение, станет понятно дальше. Все дело в том, что средства безопасности в школе делятся на обязательные и рекомендованные. По словам Игоря Ланцова, «…обязательно должен быть контроль доступа в школу. Приходящий человек должен был записан, досмотрен. Кроме того, должно быть звуковое оповещение в случае возникновения каких либо ситуаций. Система видеонаблюдения в обязательном порядке должна быть».

А вот дубинки, газовые балончики и даже огнестрельное оружие у охранника ЧОПа, могут быть, а могут и отсутствовать. «Нналичие на посту специальных средств регулируется договором между частной охранной организацией и заказчиком. Что качается обязанностей охранника, то, например, если в школу заходит пьяный, то он должен задержать его и передать в органы внутренних дел. Если есть спецсредства, то он вправе их применить», - говорит инспектор центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области Алексей Лемягов.

Обязать включить в договор нужные пункты росгвардейцы директоров школ тоже по закону не могут. Но зато они проверяют самого охранника на наличие разрешения, которое гарантирует, что тот адекватен и сам не станет угрозой для детей. Помогут охране вот такие турникеты. Их наличие требование Росгвардии ко всем школам, где более ста учеников. А вот металлодетекторы, которые призваны не допустить проноса в школу запрещенных предметов уже самими учениками, опять же из разряда рекомендаций.

Всего в Тульской области более 1250 различных школ. И в ходе проверки у Росгвардии были свои претензии. Далеко не все прошли ее с первого раза, но так или иначе на данный момент 97 процентов образовательных учреждений региона допущены к новому учебному году.
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