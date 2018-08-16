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16.08.2018 19:23 «Ростелеком» предоставил тульскому малому бизнесу высокие скорости Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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Запуск высокоскоростной тарифной линейки «Скорость» стал ответом на требования рынка. Еще недавно малым предприятиям было достаточно средней скорости интернета для успешного ведения бизнеса, однако современные клиентоориентированные сервисы требуют высокоскоростного доступа. Для организации удаленных рабочих мест, подключения ТВ в зале ожидания, «Виртуальной АТС» или «Управляемого Wi-Fi» необходим интернет на скорости до 100 Мб/с.



«Для эффективного бизнеса сегодня нужен высокоскоростной интернет, а небольшим компаниям важно, чтобы услуга была еще и доступной, – говорит Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком». - Уже больше года мы делаем все, чтобы повысить качество передачи данных, надежность и отказоустойчивость сетей: меняем оборудование, совершенствуем инфраструктуру. Благодаря этому мы можем предложить малому бизнесу стабильно высокую скорость по выгодным тарифам».



«Ростелеком» стал первым российским оператором, который открыто показывает цены на услуги бизнес-сегменту. Это наш краеугольный принцип ценообразования – мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами», – добавляет Сергей Таболин.

С тарифной линейкой «Скорость» клиенты «Ростелекома» могут быстро подключать дополнительные сервисы, которые дают конкурентные преимущества: посетителей привлекают компании, где в ожидании оказания услуг можно бесплатно подключиться к интернету, поработать или посмотреть любимый фильм.



Кроме того, высокоскоростной интернет позволяет малому и среднему бизнесу подключать облачные сервисы «Ростелекома»: «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «СМС-реклама», «ТВ для Бизнеса». Благодаря облачным решениям, небольшие компании получают качественные телекоммуникационные услуги от национального оператора связи. При этом они экономят на создании и поддержании собственной инфраструктуры, направляя средства на развитие основного бизнеса.



Интернет от «Ростелекома» для малого и среднего бизнеса – это ключ к цифровым сервисам. Услуга легко масштабируется под задачи бизнеса: при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты. Для всех клиентов тарифной линейки «Скорость» реализована круглосуточная техническая поддержка и мониторинг качества услуги в формате 24/7.



Цены на тарифы «Скорость» доступны клиентам на сайте «Ростелекома», при этом они различаются в зависимости от региона оказания услуги. Тарифные планы линейки «Скорость» доступны для новых клиентов «Ростелекома» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – при заключении договора на срок не менее 12 месяцев.







Тарифы линейки «Скорость» – одни из самых выгодных в сегменте B2B в России. Благодаря собственной, самой крупной в России, оптоволоконной сети, «Ростелеком» смог предложить среднему и малому бизнесу невысокие тарифы на высокоскоростной интернет. При этом «Ростелеком» стал первым оператором, который публично раскрыл тарифы для корпоративных клиентов.Запуск высокоскоростной тарифной линейки «Скорость» стал ответом на требования рынка. Еще недавно малым предприятиям было достаточно средней скорости интернета для успешного ведения бизнеса, однако современные клиентоориентированные сервисы требуют высокоскоростного доступа. Для организации удаленных рабочих мест, подключения ТВ в зале ожидания, «Виртуальной АТС» или «Управляемого Wi-Fi» необходим интернет на скорости до 100 Мб/с.«Для эффективного бизнеса сегодня нужен высокоскоростной интернет, а небольшим компаниям важно, чтобы услуга была еще и доступной, – говорит Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком». - Уже больше года мы делаем все, чтобы повысить качество передачи данных, надежность и отказоустойчивость сетей: меняем оборудование, совершенствуем инфраструктуру. Благодаря этому мы можем предложить малому бизнесу стабильно высокую скорость по выгодным тарифам».«Ростелеком» стал первым российским оператором, который открыто показывает цены на услуги бизнес-сегменту. Это наш краеугольный принцип ценообразования – мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами», – добавляет Сергей Таболин.С тарифной линейкой «Скорость» клиенты «Ростелекома» могут быстро подключать дополнительные сервисы, которые дают конкурентные преимущества: посетителей привлекают компании, где в ожидании оказания услуг можно бесплатно подключиться к интернету, поработать или посмотреть любимый фильм.Кроме того, высокоскоростной интернет позволяет малому и среднему бизнесу подключать облачные сервисы «Ростелекома»: «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «СМС-реклама», «ТВ для Бизнеса». Благодаря облачным решениям, небольшие компании получают качественные телекоммуникационные услуги от национального оператора связи. При этом они экономят на создании и поддержании собственной инфраструктуры, направляя средства на развитие основного бизнеса.Интернет от «Ростелекома» для малого и среднего бизнеса – это ключ к цифровым сервисам. Услуга легко масштабируется под задачи бизнеса: при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты. Для всех клиентов тарифной линейки «Скорость» реализована круглосуточная техническая поддержка и мониторинг качества услуги в формате 24/7.Цены на тарифы «Скорость» доступны клиентам на сайте «Ростелекома», при этом они различаются в зависимости от региона оказания услуги. Тарифные планы линейки «Скорость» доступны для новых клиентов «Ростелекома» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – при заключении договора на срок не менее 12 месяцев.

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