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15.08.2018 11:57 В Ясногорском районе в пруду обнаружили утопленника "Вести-Тула"





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При содействии правоохранительных органов, тело было извлечено из воды, опознано. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на теле потерпевшего обнаружено не было. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия.





В пруду Ясногорского района обнаружено тело 44-летнего мужчины. По версии следствия, утром 13 августа потерпевший приехал в гости к своему знакомому. Встреча не обошлась без распития алкоголя. Около 20:00 мужчины решили искупаться. В результате чего один из них утонул.При содействии правоохранительных органов, тело было извлечено из воды, опознано. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на теле потерпевшего обнаружено не было. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия.

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