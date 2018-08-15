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|15.08.2018 11:53 Тульские авиамоделисты вновь взяли золото
|"Вести-Тула"
В Латвии завершился этап Кубка мира по авиамодельному спорту, где приняли участие спортсмены Федерации авиамодельного спорта нашего региона. За призовой пьедестал боролось 33 экипажа из 11-ти стран: США, Англия, Германия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и Финляндия.
В результате двухдневной напряженной борьбы в личном зачете спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области, мастера спорта международного класса, Андрей Беляев и Юрий Моисеев завоевали золото. В настоящее время тульские спортсмены готовятся к участию в Чемпионате России, который стартует в Тюмени уже завтра.
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