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НОВОСТИ | Общество



15.08.2018 11:30 Корреспондент тульских «Вестей» узнала, добавляют ли в мед крахмал
Полина Ермолаева



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Хорошо потрудились, близка зимовка. В этом году и погода, и природа к пчеловодам довольно благосклонны. А потому с медовыми лакомствами проблем не будет. «В этом году липа хорошо выделяла нектар, поэтому меда удалось собрать много», - говорит пчеловод Виктор Морозов.

Слушать Виктора, который занимается пчеловодством уже 37 лет, можно часами. Он развеивает слухи, опровергая байки о том, что мед можно выбрать за 30 секунд при помощи народных способов. Посмеивается, когда ему говорят о случаях фальсификата… Мол, мёд такой продукт – который подделывать бесполезно. По его словам, «…то, что в мед добавляют крахмал или пчел кормят сахаром – абсурд. Пчеловодам и так некуда сдавать мед».

Вторят пчеловоду со стажем и специалисты Роспотребнадзора. Главное обращать внимание на период между сбором и разливом. Если прошло много времени, а в банке жидкий мед – значит большая вероятность, что его растапливали. «При нагревании меда свыше 40 градусов образуются токсичные вещества. На это нада обращать внимание», - говорит заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова.

Виктор рассказал и о специфике зимовки пчел в так называемых клубах. Что одной семье чтобы пережить холода требуется не менее 20 килограммов меда. И про то, что пчелиные семьи измеряются килограммами – в одном кило до 10000 особей. Доверяйте меду. Это лекарство от всех болезней, говорит Виктор, вспоминая про опыт Японии – страны долгожителей. Там детям с пеленок дают по ложечке меда в день.

Сегодня день рабочий, на рынке немного людей, но за медом все-таки стоят. Традиции традициями, а меру знать надо. Это, несомненно, полезный продукт, подтверждают врачи, если подходить к его употреблению без фанатизма. Как рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Юлия Трошкина, «…вместо того, чтобы употреблять сахар и конфеты, лучше съесть столовую ложку меда. Это та доза, которая покроет суточную потребность в сахаре».

Все праздники, и религиозные, подсказаны людям самой природой. И Медовый спас не исключение. Значит, пора закупаться на зиму янтарным сладким лекарством, благо храниться в сухом и темном месте, он может не один сезон.


















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