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15.08.2018 10:55 Тульские родители сталкиваются с проблемами при прохождении медосмотра детей Кира Черьевская





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В поликлинике ремонт. Пока на первом этаже. Вход сбоку здания. Но все кабинеты специалистов, прививочный, регистратура работают в плановом режиме. Сегодня детский день, то есть на приёмах к педиатрам малыши до года. Ажиотажа в разгар первой смены нет.



Дане 11 месяцев. И, как выяснилось, уже осенью, он пойдёт в ясли. Сегодня после осмотра у педиатра плановые прививки. «Уже месяц готовимся. С того момента, как узнали что ребенка приняли в детский сад. Всех врачей уже прошли», - говорит мама Даниила Юлия Дякина. В это же время приём вёл хирург. Запись к узким специалистам теперь ведут педиатры. Регламент с записью по электронной очереди, вроде бы, должен исключить все недоразумения.



И всё же, без ложки дёгтя в бочке мёда не обходится. «Проблемы возникают, если, например, пришла мама и хочет сейчас попасть к педиатру и получить все справки сразу. Возможно, они только что вернулись из отпуска и не подумали об этом заранее, скорее всего не было плановых осмотров. И скорее всего ребёнок не посещал детский сад», - говорит главный врач ГУЗ Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина Ирина Рублевская.



Воспитанники детских садов, как нас заверили, необходимые профосмотры прошли ещё в июне. В этой поликлинике сейчас нет невролога, но есть договорённость с детской областной больницей о направлении по необходимости юных пациентов туда на осмотр. Для кого время деньги, как вариант - частные клиники, предлагающие за несколько часов полный осмотр всех специалистов. Но за эту услугу придётся заплатить от 5 до 7 тысяч рублей.

Поступление ребенка в детский сад или школу – всегда волнительный момент. Эмоции зашкаливают у родителей, но это плановое событие, к которому мы готовимся заранее. И именно оформление медицинской карты, обязательной для всех детей, становится настоящей головной болью для родителей.В поликлинике ремонт. Пока на первом этаже. Вход сбоку здания. Но все кабинеты специалистов, прививочный, регистратура работают в плановом режиме. Сегодня детский день, то есть на приёмах к педиатрам малыши до года. Ажиотажа в разгар первой смены нет.Дане 11 месяцев. И, как выяснилось, уже осенью, он пойдёт в ясли. Сегодня после осмотра у педиатра плановые прививки. «Уже месяц готовимся. С того момента, как узнали что ребенка приняли в детский сад. Всех врачей уже прошли», - говорит мама Даниила Юлия Дякина. В это же время приём вёл хирург. Запись к узким специалистам теперь ведут педиатры. Регламент с записью по электронной очереди, вроде бы, должен исключить все недоразумения.И всё же, без ложки дёгтя в бочке мёда не обходится. «Проблемы возникают, если, например, пришла мама и хочет сейчас попасть к педиатру и получить все справки сразу. Возможно, они только что вернулись из отпуска и не подумали об этом заранее, скорее всего не было плановых осмотров. И скорее всего ребёнок не посещал детский сад», - говорит главный врач ГУЗ Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина Ирина Рублевская.Воспитанники детских садов, как нас заверили, необходимые профосмотры прошли ещё в июне. В этой поликлинике сейчас нет невролога, но есть договорённость с детской областной больницей о направлении по необходимости юных пациентов туда на осмотр. Для кого время деньги, как вариант - частные клиники, предлагающие за несколько часов полный осмотр всех специалистов. Но за эту услугу придётся заплатить от 5 до 7 тысяч рублей.











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