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15.08.2018 10:34 Спортивный долгострой тормозит развитие спорта в регионе Виталий Моторин





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Эти самые трибуны, если бы могли, пожалуй немного волновались бы от такого внимания к себе. О них, что редкость, говорили сегодня больше чем о спортсменах и даже рассказали главе региона. Как сообщил помощник губернатора Тульской области по строительству Сергей Лигай, «…были сделаны новые сиденья, восстановили геометрию ступенек».



Всего этого на кимовском стадионе не было никогда. Трибуны возводились в 1957-ом и следующие 60 лет принципиально не менялись. 4 600 мест, на которые они были когда то рассчитаны, стали цифрой сугубо теоретической. Ведь на практике в последние годы на них не было никого.



Отремонтировать эти трибуны Кимовские власти пытались еще в 2014 году. Тогда на эти цели были заложены и выделены не малые средства, вот только успехом это мероприятие тогда не увенчалось. Уже в ходе работ выяснилось, что запланированный косметический ремонт здесь абсолютно бесполезен - нужен капитальный.



«Были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц, которые использовали государственные деньги на реконструкцию объекта, но ничего не сделали», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Реконструкция уже капитальная и основательная обошлась еще в 40 миллионов рублей. Благо удалось найти спонсора. Началась она, по поручению главы региона около полугода назад, с обследования конструкций и даже геологических изысканий. Отдельно губернатора просили о ремонте подтрибунных помещений. Именно там, в холодное время года, занимаются кимовские легкоатлеты.



«До ремонта здесь протекала вода, штукатурка отваливалась, падали сверху кирпичи. Но мы все равно здесь занимались какое-то время. Сейчас вы видите, что все красиво, оштукатурено, сделана вентиляция», - говорит тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Кимовска Татьяна Левина.



На теме спортивных и не только недостроев, которым еще недавно были и эти трибуны, Алексей Дюмин вообще остановился отдельно- это проблема, которая выливается в кругленькую сумму и тормозит развитие всего спорта в регионе. «Мы находим сейчас источники финансирования недостроев. Отрываем определенный мощный ресурс, предназначенный для развития спортивной инфраструктуры, которая очень востребована», - отметил Алексей Дюмин.



Кроме этого глава региона дал поручение заменить местные детские площадки. Ну а местные жители, как это почти всегда и бывает, от темы спорта, во время разговора с губернатором, перешли на проблемы ЖКХ, водоснабжения, дорог и здравоохранения.





Футбольный матч между кимовским «Возрождением» и новомосковским «Соколом» пока еще не успел собрать аншлага, но пара десятков человек на трибунах в этот рабочий полдень все-таки есть. Об этих самых трибунах говорили больше, чем о спортсменах и даже рассказал главе региона.Эти самые трибуны, если бы могли, пожалуй немного волновались бы от такого внимания к себе. О них, что редкость, говорили сегодня больше чем о спортсменах и даже рассказали главе региона. Как сообщил помощник губернатора Тульской области по строительству Сергей Лигай, «…были сделаны новые сиденья, восстановили геометрию ступенек».Всего этого на кимовском стадионе не было никогда. Трибуны возводились в 1957-ом и следующие 60 лет принципиально не менялись. 4 600 мест, на которые они были когда то рассчитаны, стали цифрой сугубо теоретической. Ведь на практике в последние годы на них не было никого.Отремонтировать эти трибуны Кимовские власти пытались еще в 2014 году. Тогда на эти цели были заложены и выделены не малые средства, вот только успехом это мероприятие тогда не увенчалось. Уже в ходе работ выяснилось, что запланированный косметический ремонт здесь абсолютно бесполезен - нужен капитальный.«Были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц, которые использовали государственные деньги на реконструкцию объекта, но ничего не сделали», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Реконструкция уже капитальная и основательная обошлась еще в 40 миллионов рублей. Благо удалось найти спонсора. Началась она, по поручению главы региона около полугода назад, с обследования конструкций и даже геологических изысканий. Отдельно губернатора просили о ремонте подтрибунных помещений. Именно там, в холодное время года, занимаются кимовские легкоатлеты.«До ремонта здесь протекала вода, штукатурка отваливалась, падали сверху кирпичи. Но мы все равно здесь занимались какое-то время. Сейчас вы видите, что все красиво, оштукатурено, сделана вентиляция», - говорит тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Кимовска Татьяна Левина.На теме спортивных и не только недостроев, которым еще недавно были и эти трибуны, Алексей Дюмин вообще остановился отдельно- это проблема, которая выливается в кругленькую сумму и тормозит развитие всего спорта в регионе. «Мы находим сейчас источники финансирования недостроев. Отрываем определенный мощный ресурс, предназначенный для развития спортивной инфраструктуры, которая очень востребована», - отметил Алексей Дюмин.Кроме этого глава региона дал поручение заменить местные детские площадки. Ну а местные жители, как это почти всегда и бывает, от темы спорта, во время разговора с губернатором, перешли на проблемы ЖКХ, водоснабжения, дорог и здравоохранения.









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