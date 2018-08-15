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15.08.2018 18:06 Необычные хоккейные баталии развернулись в Новмосковске София Гафарова





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На трибунах болельщики разделились. Старшее поколение поддерживало мастеров, которые своим примером показывали, что есть еще порох в пороховницах. Местные мальчишки подзадоривали своих ровесников на льду.



«В первый раз я пришел на хоккейную площадку исразу понял, что это мой вид спорта. Я занимался разными видами спорта, но хоккей - это мое. В каждом ребенке нужно вызвать интерес к спорту», - говорит генеральный директор клуба НХК Алмаз Бадретдинов.



Совсем недавно Новомосковский хоккейный клуб, заручившись поддержкой ЦСКА, на своей базе создал команду Молодежной Хоккейной Лиги. В нее хотели попасть почти 400 ребят со всей страны. «Я своими глазами увидел, какой интерес к хоккею у местных жителей. Игра в России становится все более популярной», - говорит директор хоккейной школы «НХК» Валерий Ширяев.



Тренерский состав впечатляет: чемпионы и мастера спорта. Валерий Ширяев, Юрий Кузнецов, к которым присоединятся еще несколько профессионалов хоккея. «Создать боеспособный коллектив с нуля очень сложно. Но мы хотим иметь команду высокого уровня», - говорит генеральный менеджер команды МХЛ «НХК» Юрий Кузнецов.



Новой точкой на хоккейной карте России называют теперь Новомосковск. И верят, что он станет хорошей платформой для выхода подростков в профессиональный спорт. «Мы встречались с руководителями по поводу интеграции в хоккее московского региона. – Рассказывает хоккеист Александр Бойков. - Идет сближения в хоккее московского региона и Тульской области. Мы найдем площадку для участия команд Новомосковска в чемпионате Москвы».



Игра закончилась со счетом 9-8 в пользу тренеров. После которой вдохновленные мальчишки, да и девчонки поспешили на главную площадь города. Там на переносной арене Новомосковского хоккейного клуба можно было самим погонять шайбу, да еще в фирменной хоккейной форме.









Молодость против опыта. Иначе не скажешь про матч между командой Молодежной хоккейной лиги НХК и сборной Новомосковска, которую представляли тренеры новоиспеченных воспитанников. И несмотря на то, что по сути игра была неофициальная, юнцы изо всех сил старались утереть нос старшим. Счет менялся с завидным постоянством с разницей в один гол.На трибунах болельщики разделились. Старшее поколение поддерживало мастеров, которые своим примером показывали, что есть еще порох в пороховницах. Местные мальчишки подзадоривали своих ровесников на льду.«В первый раз я пришел на хоккейную площадку исразу понял, что это мой вид спорта. Я занимался разными видами спорта, но хоккей - это мое. В каждом ребенке нужно вызвать интерес к спорту», - говорит генеральный директор клуба НХК Алмаз Бадретдинов.Совсем недавно Новомосковский хоккейный клуб, заручившись поддержкой ЦСКА, на своей базе создал команду Молодежной Хоккейной Лиги. В нее хотели попасть почти 400 ребят со всей страны. «Я своими глазами увидел, какой интерес к хоккею у местных жителей. Игра в России становится все более популярной», - говорит директор хоккейной школы «НХК» Валерий Ширяев.Тренерский состав впечатляет: чемпионы и мастера спорта. Валерий Ширяев, Юрий Кузнецов, к которым присоединятся еще несколько профессионалов хоккея. «Создать боеспособный коллектив с нуля очень сложно. Но мы хотим иметь команду высокого уровня», - говорит генеральный менеджер команды МХЛ «НХК» Юрий Кузнецов.Новой точкой на хоккейной карте России называют теперь Новомосковск. И верят, что он станет хорошей платформой для выхода подростков в профессиональный спорт. «Мы встречались с руководителями по поводу интеграции в хоккее московского региона. – Рассказывает хоккеист Александр Бойков. - Идет сближения в хоккее московского региона и Тульской области. Мы найдем площадку для участия команд Новомосковска в чемпионате Москвы».Игра закончилась со счетом 9-8 в пользу тренеров. После которой вдохновленные мальчишки, да и девчонки поспешили на главную площадь города. Там на переносной арене Новомосковского хоккейного клуба можно было самим погонять шайбу, да еще в фирменной хоккейной форме.





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