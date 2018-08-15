Большая вода:
Источник счастливой жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
В мире животных:
Кот-наркокурьер
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



15.08.2018 18:06 Необычные хоккейные баталии развернулись в Новмосковске
София Гафарова



| фото |
Молодость против опыта. Иначе не скажешь про матч между командой Молодежной хоккейной лиги НХК и сборной Новомосковска, которую представляли тренеры новоиспеченных воспитанников. И несмотря на то, что по сути игра была неофициальная, юнцы изо всех сил старались утереть нос старшим. Счет менялся с завидным постоянством с разницей в один гол.

На трибунах болельщики разделились. Старшее поколение поддерживало мастеров, которые своим примером показывали, что есть еще порох в пороховницах. Местные мальчишки подзадоривали своих ровесников на льду.

«В первый раз я пришел на хоккейную площадку исразу понял, что это мой вид спорта. Я занимался разными видами спорта, но хоккей - это мое. В каждом ребенке нужно вызвать интерес к спорту», - говорит генеральный директор клуба НХК Алмаз Бадретдинов.

Совсем недавно Новомосковский хоккейный клуб, заручившись поддержкой ЦСКА, на своей базе создал команду Молодежной Хоккейной Лиги. В нее хотели попасть почти 400 ребят со всей страны. «Я своими глазами увидел, какой интерес к хоккею у местных жителей. Игра в России становится все более популярной», - говорит директор хоккейной школы «НХК» Валерий Ширяев.

Тренерский состав впечатляет: чемпионы и мастера спорта. Валерий Ширяев, Юрий Кузнецов, к которым присоединятся еще несколько профессионалов хоккея. «Создать боеспособный коллектив с нуля очень сложно. Но мы хотим иметь команду высокого уровня», - говорит генеральный менеджер команды МХЛ «НХК» Юрий Кузнецов.

Новой точкой на хоккейной карте России называют теперь Новомосковск. И верят, что он станет хорошей платформой для выхода подростков в профессиональный спорт. «Мы встречались с руководителями по поводу интеграции в хоккее московского региона. – Рассказывает хоккеист Александр Бойков. - Идет сближения в хоккее московского региона и Тульской области. Мы найдем площадку для участия команд Новомосковска в чемпионате Москвы».

Игра закончилась со счетом 9-8 в пользу тренеров. После которой вдохновленные мальчишки, да и девчонки поспешили на главную площадь города. Там на переносной арене Новомосковского хоккейного клуба можно было самим погонять шайбу, да еще в фирменной хоккейной форме.
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .