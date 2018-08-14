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14.08.2018 18:53 В Туле задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков "Вести-Тула"





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Как считают сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД подозреваемый снимал квартиру в Туле и занимался противоправной деятельностью, связанной с незаконным наркооборотом.



Среди изъятого у мужчины, различные наркотические и психотропные средства. В том числе марихуана, гашиш, амфетамин, кокаин и ряд других веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый мужчина арестован.





Более полукилограмма наркотиков обнаружили полицейские в ходе досмотра задержанного в Пролетарском округе 22 летнего жителя Кимовска.Как считают сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД подозреваемый снимал квартиру в Туле и занимался противоправной деятельностью, связанной с незаконным наркооборотом.Среди изъятого у мужчины, различные наркотические и психотропные средства. В том числе марихуана, гашиш, амфетамин, кокаин и ряд других веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый мужчина арестован.

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