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|14.08.2018 18:53 В Туле задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков
|"Вести-Тула"
Более полукилограмма наркотиков обнаружили полицейские в ходе досмотра задержанного в Пролетарском округе 22 летнего жителя Кимовска.
Как считают сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД подозреваемый снимал квартиру в Туле и занимался противоправной деятельностью, связанной с незаконным наркооборотом.
Среди изъятого у мужчины, различные наркотические и психотропные средства. В том числе марихуана, гашиш, амфетамин, кокаин и ряд других веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый мужчина арестован.
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