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14.08.2018 14:59 Гражданин Таджикистана пытался передать в колонию консервы с мобильниками "Вести-Тула"





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Передача была тщательно досмотрена. В банках с консервированной фасолью, закрытых заводским способом, были обнаружены и изъяты 14 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства к ним.



По данному факту составлен протокол об административном правонарушении для дальнейшей передачи в Плавский районный суд Тульской области с целью привлечения нарушителя к административной ответственности.





В исправительной колонии №4, расположенной в Плавске, предотвращена попытка передачи средств мобильной связи. Сюда гражданин Таджикистана доставил передачу для 30-летнего осужденного, который отбывает здесь срок за незаконный оборот наркотиков.Передача была тщательно досмотрена. В банках с консервированной фасолью, закрытых заводским способом, были обнаружены и изъяты 14 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства к ним.По данному факту составлен протокол об административном правонарушении для дальнейшей передачи в Плавский районный суд Тульской области с целью привлечения нарушителя к административной ответственности.

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