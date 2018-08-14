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14.08.2018 14:50 Тульские боксеры завоевали путевки на чемпионат России Александр Конов





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Победителями соревнований и обладателями путёвок на чемпионат России, который в октябре пройдёт в Якутске, стали Халид Ягубзаде, Вадим Петров, Тимур Гамзатов и Даниэль Лутай. Таким образом, с учётом предыдущих стартов, путёвки на чемпионат России завоевали 12 тульских боксёров.







Сборная Тульской области по боксу завоевала четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали на прошедшем в спорткомплексе «Металлург» чемпионате спортивного общества «Локомотив».Победителями соревнований и обладателями путёвок на чемпионат России, который в октябре пройдёт в Якутске, стали Халид Ягубзаде, Вадим Петров, Тимур Гамзатов и Даниэль Лутай. Таким образом, с учётом предыдущих стартов, путёвки на чемпионат России завоевали 12 тульских боксёров.

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