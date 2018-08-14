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14.08.2018 13:32 Дому Фердинанда Белявского возвращают первоначальный облик "Вести-Тула"





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Сейчас приводят в порядок стены со стороны двора. На окнах сохранились старинные наличники, местами фрагменты были утрачены, но их восстановили. Декоративные элементы постарались максимально сохранить. Работы планируют завершить к концу летнего сезона.



Как рассказал заведующий отделом по связям со СМИ ТИАМа Никита Бурлаков, «…возвращается цвет штукатурки. Тот, который был у этого здания когда-то. Мы хотим оставить некоторый элемент «кирпичности», разрухи, чтобы сыграть на контрастах».



Одному из зданий Тульского историко-архитектурного музея возвращают первоначальный облик. Это дом, который до революции принадлежал семье аптекаря Фердинанда Белявского. Снаружи его фасад отремонтировали несколько лет назад. Чуть позже на нем заменили рекламные вывески так, чтобы они не выбивались из исторического вида.Сейчас приводят в порядок стены со стороны двора. На окнах сохранились старинные наличники, местами фрагменты были утрачены, но их восстановили. Декоративные элементы постарались максимально сохранить. Работы планируют завершить к концу летнего сезона.Как рассказал заведующий отделом по связям со СМИ ТИАМа Никита Бурлаков, «…возвращается цвет штукатурки. Тот, который был у этого здания когда-то. Мы хотим оставить некоторый элемент «кирпичности», разрухи, чтобы сыграть на контрастах».









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