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НОВОСТИ | Общество



14.08.2018 13:12 Союз пенсионеров помогает пожилым тулякам открыть в себе новые таланты
Кира Черьевская



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Небольшое уютное помещение отделения Пенсионного фонда в Туле занимает региональный союз пенсионеров. Здесь его активисты собираются для обсуждения планов мероприятий. Как рассказал председатель правления общественной организации «Тульский региональный союз пенсионеров» Сергей Щепетев, в настоящее время организация насчитывает более 25 тысяч человек.

Число желающих проводить свой досуг с пользой для тела и души растёт. Так в Привокзальном округе за несколько лет в союз вступило более 450 человек. И большую роль в этом играет пример руководителей - людей с активной жизненной позицией. «Участвую во всех мероприятиях. – Рассказывает председатель правления отделения «Тульского регионального союза пенсионеров» Привокзального территориального округа города Тулы Татьяна Баландина. – Так, например, сейчас будет проводиться спартакиада. Я – капитан команды».

Таланты раскрываются в любом возрасте. И проводимые союзом фестивали помогают заявить о себе родному городу. «Вот у нас есть Валентина Ивановна Данилова. Ей уже 82 года. На фестивале она рассказала, как в детстве во время войны пела по госпиталям. И когда она спела на фестивале, все плакали, а голос какой. Её теперь везде приглашают», - говорит председатель правления отделения «Тульского регионального союза пенсионеров» Советского территориального округа города Тулы Валентина Перерушева.

Сейчас союз готовится к битве хоров, а 9 человек - победители областной спартакиады пенсионеров - к поездке на всероссийские соревнования в Новосибирск. Заниматься спортом призывают всех. На свежем воздухе занятия проходят под руководством сертифицированных специалистов, которых, кстати, уже в течение двух лет готовят на базе «социального учебно-оздоровительного университета пенсионеров и инвалидов» в Зареченском округе. Здесь также учат компьютерной грамотности. Проект тульского университета пенсионеров и инвалидов получил президентский грант. И благодаря этому уже 16 августа в комсомольском парке пройдёт областной смотр-конкурс групп здоровья по 5 видам спорта. Победителей ждут призы для активного долголетия.

Кстати, на пенсии есть время для театров, экскурсий, путешествий хотя бы по родному краю. И такую возможность здесь предоставляют желающим абсолютно бесплатно благодаря активной поддержке министерств культуры и соцзащиты.

















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