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14.08.2018 12:41 В регионе создаются геронтологические площадки "Вести-Тула"





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Также в планах организовать гериатрический центр на базе областного госпиталя ветеранов войн и труда. А уже сегодня проводится диспансеризация граждан, находящихся в социальных учреждениях, социальных работников обучают основам доврачебной помощи, организована совместная работа с хосписом при наличии у пациента онкопатологии.



Предусматривается создание региональной базы людей, нуждающихся в долговременном уходе и социальном сопровождении. Весь комплекс мер планируется внедрить в течение трех лет. Первыми в проект вошли медицинские и социальные учреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов





В Тульской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. В этом году организовано 20 геронтологических площадок, до конца года появятся еще 25, будут открыты 5 гериатрических кабинетов в поликлиниках региона.Также в планах организовать гериатрический центр на базе областного госпиталя ветеранов войн и труда. А уже сегодня проводится диспансеризация граждан, находящихся в социальных учреждениях, социальных работников обучают основам доврачебной помощи, организована совместная работа с хосписом при наличии у пациента онкопатологии.Предусматривается создание региональной базы людей, нуждающихся в долговременном уходе и социальном сопровождении. Весь комплекс мер планируется внедрить в течение трех лет. Первыми в проект вошли медицинские и социальные учреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов

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