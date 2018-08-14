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14.08.2018 12:28 В Туле ожидаются перебои в водоснабжении "Вести-Тула"





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В указанное время Тулагорводоканал должен выполнить неотложные ремонтные работы. В социальные учреждения и для жителей будет организован подвоз питьевой воды. А с 16.00 будет организована раздача питьевой воды в районе рынка «Салют».







Сегодня до 18.30 в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской и в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудное, Старое-Басово, Скуратовский - ограничивается подача холодной воды.В указанное время Тулагорводоканал должен выполнить неотложные ремонтные работы. В социальные учреждения и для жителей будет организован подвоз питьевой воды. А с 16.00 будет организована раздача питьевой воды в районе рынка «Салют».

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