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14.08.2018 12:22 Активность клещей в регионе не идет на спад "Вести-Тула"





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Санитарные врачи напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления и исследовать на наличие в нем возбудителей болезней.



По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 8 (4872) 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.







Погожие августовские дни так хочется провести на природе, но кровососущие не дремлют. 226 жителей области (из них 56 детей) пострадали только за минувшую неделю от клещей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.Санитарные врачи напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления и исследовать на наличие в нем возбудителей болезней.По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 8 (4872) 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

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