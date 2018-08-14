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НОВОСТИ | Общество



14.08.2018 11:53 Тротуар на Советской обещают отремонтировать к 1 сентября
"Вести-Тула"



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Конец мучениям тульских пешеходов близок. Ремонт тротуаров на улице Советской в областном центре, проход по которым местами напоминает преодоление полосы препятствий, обещают закончить к 1-ому сентября.

Улица Советская - основной объект ремонта на этот год. На ней работы ведутся сразу в четырех точках. Где то ремонт уже завершен, ну а где-то пешеходы вынуждены лавировать между стройматериалами. Ответить, пожалуй, на самый популярный здесь вопрос - почему нельзя разбирать тротуар частично и тут же его ремонтировать, мы попросили представителей городской администрации.

По словам заместителя директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрея Парахуды, «…у подрядчика есть сроки выполнения работ. Это основное, на что ориентируются и заказчик, и подрядчик. Работы ведутся бригадами сразу на нескольких участках».















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