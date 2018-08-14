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14.08.2018 11:35 В школах региона завершается приемка Мария Кузнецова





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В корпусе на Болдина кладут линолеум и готовят кабинет для детского центра IT-творчества. Сюда завезут новое оборудование. Косметический ремонт в большинстве помещений завершён. Учителя уже раскладывают учебники. Как будто 1 сентября - завтра.



Всего в школах и садах области было запланировано 892 вида работ. Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…большой объем работ был выполнен по ремонту кровель, фасадов, ограждений, по текущему ремонту». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что «…за оставшееся до начала учебного года время нужно качественно и в срок выполнить оставшиеся работы».



Общественность имеет право принимать участие в приемке. В одной из школ Суворова это превратилось в расследование с мобильным телефоном в руках. Родитель выложил в соцсетях его результаты. Негодовал, что его не пустили в пищеблок без медкнижки. Приёмке это не помешало. До 15 августа комиссии посетят все школы и сады региона, а до 20 августа должны быть устранены недочеты.



34-й центр образования - это два школьных корпуса и четыре детских сада. Приемка давно позади, но ремонтные работы продолжаются. В корпусе на Энгельса, том, что рядом с Центральным парком, по программе «Народный бюджет» делают входную группу и асфальт. Оба центральных входа были закрыты из-за плохого состояния ступенек, а асфальт стёрся. «Вход в школу будет очень красивым. Надеемся, что 1 сентября мы сделаем для детей отличный подарок», - говорит директор МБОУ «ЦО № 34» Людмила Лазарева.В корпусе на Болдина кладут линолеум и готовят кабинет для детского центра IT-творчества. Сюда завезут новое оборудование. Косметический ремонт в большинстве помещений завершён. Учителя уже раскладывают учебники. Как будто 1 сентября - завтра.Всего в школах и садах области было запланировано 892 вида работ. Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…большой объем работ был выполнен по ремонту кровель, фасадов, ограждений, по текущему ремонту». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что «…за оставшееся до начала учебного года время нужно качественно и в срок выполнить оставшиеся работы».Общественность имеет право принимать участие в приемке. В одной из школ Суворова это превратилось в расследование с мобильным телефоном в руках. Родитель выложил в соцсетях его результаты. Негодовал, что его не пустили в пищеблок без медкнижки. Приёмке это не помешало. До 15 августа комиссии посетят все школы и сады региона, а до 20 августа должны быть устранены недочеты.











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