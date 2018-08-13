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13.08.2018 18:41 Новобранцы научно-производственной роты приняли присягу Анастасия Октябрьская





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В армию призывников с высшим техническим образованием проводили месяц назад. Всё это время ребята привыкали к новому режиму и распорядку. С этой недели приступают к работе на производстве. «Хочется развиваться в качестве инженера. Поэтому это очень хороший вариант для меня. Каждый из нас уже работал на производстве. Мы возвращаемся на те рабочие места, на которых работали и будем продолжать», - говорит Евгений Кравченко.



Евгений пошёл по стопам отца. Глава семейства работает на КБП. И видеться с сыном, вероятно, будет не только в увольнительную. По словам Вячеслава Кравченко, «…сына в армию всегда отпускаешь с волнением. Даже когда он служит вблизи. Но армия есть армия. Всё равно ребёнок становится на год же не твоим».



Не смея больше отнимать драгоценное время первой увольнительной, мы оставили Евгения с родителями. В понедельник солдат вернулся в строй.

Теперь Евгений уже не новобранец, а солдат научно-производственной роты. Один из первых в стране. Ведь Тульская область вошла в число пяти пилотных регионов, где было принято решение о создании таких войск. Идея принадлежит губернатору области Алексею Дюмину.В армию призывников с высшим техническим образованием проводили месяц назад. Всё это время ребята привыкали к новому режиму и распорядку. С этой недели приступают к работе на производстве. «Хочется развиваться в качестве инженера. Поэтому это очень хороший вариант для меня. Каждый из нас уже работал на производстве. Мы возвращаемся на те рабочие места, на которых работали и будем продолжать», - говорит Евгений Кравченко.Евгений пошёл по стопам отца. Глава семейства работает на КБП. И видеться с сыном, вероятно, будет не только в увольнительную. По словам Вячеслава Кравченко, «…сына в армию всегда отпускаешь с волнением. Даже когда он служит вблизи. Но армия есть армия. Всё равно ребёнок становится на год же не твоим».Не смея больше отнимать драгоценное время первой увольнительной, мы оставили Евгения с родителями. В понедельник солдат вернулся в строй.









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