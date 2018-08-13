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13.08.2018 18:27 Тульские воздухоплаватели стали чемпионами ЦФО "Вести-Тула"





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Участники выполняли задания, за которые по итогам каждого полета судьи начисляли баллы. В течение четырех дней рязанцы наблюдали красивейшее зрелище - полеты аэростатов в небе. Некоторым посчастливилось попасть в корзину и испытать ни с чем несравнимый полет.



Туляки стали чемпионами по воздухоплаванию в Центральном Федеральном округе. Соревнования проходили в рамках спортивного фестиваля «Небо России» в Рязани. Призеры - пилоты Олег Снетков и Андрей Кульков - заняли первое и второе места. Всего участвовало 24 команды.Участники выполняли задания, за которые по итогам каждого полета судьи начисляли баллы. В течение четырех дней рязанцы наблюдали красивейшее зрелище - полеты аэростатов в небе. Некоторым посчастливилось попасть в корзину и испытать ни с чем несравнимый полет.









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