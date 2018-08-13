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|13.08.2018 15:17 В Туле скончался Андрей Захаров
|"Вести-Тула"
На 53-м году жизни после продолжительной болезни скончался депутат Тульской городской Думы трех созывов Андрей Владимирович Захаров. Он запомнился многим своей активной гражданской позицией, отстаиванием интересов туляков и при благоустройстве внутридомовых территорий, и в ремонте жилищного фонда.
Андрей Владимирович активно поддерживал развитие спорта в Туле. Долгое время возглавлял Тульскую областную федерацию баскетбола. Коллеги и друзья помнят его как опытного организатора, грамотного руководителя, человека широкой души.
Депутаты, аппарат Тульской городской Думы, администрация города Тулы и коллектив нашей телерадиокомпании выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям.
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