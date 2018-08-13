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НОВОСТИ | Общество



13.08.2018 16:30 Кто виноват в серьезной травме подростка из Суворовского района?
Виталий Моторин



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«Он упал на меня, и я почувствовал боль. Дальше я ничего не помню. Говорят, что меня увезли в больницу, - вспоминает Глеб Мокроусов. Он - это спарринг-партнер. Серьезную травму, из-за которой и спустя более чем полгода, 11-летний Глеб заметно прихрамывает (в его бедре до сих пор установлена металлическая пластина), мальчик получил на соревнованиях по борьбе.

Диагноз родители помнят наизусть, и звучит он жутко. «Оскольчатый перелом бедра со смещением отломков. На сегодняшний день проходим очень сложное лечение», - рассказывает отец юного спортсмена Сергей Мокроусов.

Злосчастные соревнования по борьбе самбо, которые и сам одиннадцатилетний мальчик, и его родители теперь запомнят надолго, проходили в физкультурном комплексе. Это должны были быть обычные состязания между школьниками. Подобных им здесь успешно проводили не один десяток. Но 5 января 2018 года что-то пошло не так. Тогда, Глеб вышел на татами против соперника, с которым прежде не боролся. Это был его сверстник, но он был тяжелее.

Как утверждает мать Глеба Ирина Мокроусова, «…соревнования, которые проходили в Суворове 5 января, были организованы с массой нарушений. В первую очередь детей не взвешивали. Контрольного взвешивания по факту не было».

В свою очередь тренер-преподаватель по самбо, дзюдо Суворовской ДЮСШ Анатолий Вяткин заявил, что «…разница в весе между двумя юными спортсменами была всего лишь в два килограмма». Ни себя, ни спортивную школу он виноватыми в инциденте не считает, а обвиняет родителей. «Мальчик пришел один. Его товарищей поддерживали родители, а он сидел один. Что касается взвешивания, то оно всегда проходит в обязательном порядке».

Тем, как выглядят протоколы, и мог ли вес противника стать решающим фактором заинтересовались следственные органы. Следователи выяснили, что регулируют проведение таких соревнований документы министерства спорта, чьим положениям, регламент Суворовских состязаний частично противоречил.

Как рассказала старший помощник СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…в приказе, который утвержден на федеральном уровне, весовая категория должна быть от 31 килограмма, в приказе который утвержден школой - до 35. Не было составлено протокола взвешивания. Также не была оформлена дополнительная медицинская страховка».

А пока взрослые решают кто же из них виноват, Глеб понял, что не всем его мечтам суждено исполниться. Так, например, он теперь не сможет поступить в Суворовское училище. Быть спортсменом он тоже уже не хочет.

















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