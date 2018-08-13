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13.08.2018 15:59 Веневский ФОК принял первых посетителей "Вести-Тула"





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Совсем скоро сюда переедут многие спортивные секции Венева, появится возможность подтянуть физическую форму и для взрослых. Для полноценной работы ФОКа осталось запустить бассейн. Новый подрядчик зашел на объект ровно год назад, и в распоряжение принимал только голые стены.



«Проще с нуля построить. Ты знаешь, какие подводные камни, какие сложности есть. Тут приходилось, что называется, на коленке дорабатывать. Проделана колоссальная работа по всему ФОКу. Самое интересное и сложное – инженерные сети, системы вентиляции, электрические сети. Этот ФОК аналогов не имеет в Тульской области», - говорит представитель подрядной организации ООО «Стройсила» Игорь Брилев.



Как отметил председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, в ближайший месяц ФОК будет работать бесплатно. Потом будет запущен бассейн. Виден большой интерес со стороны жителей Венева, которым теперь будет где заниматься спортом.



Огромный волейбольный зал со зрительскими трибунами в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Веневе первыми опробовала команда «Тулица». В то же самое время жители примерялись к тренажерам и делали первые шаги в гимнастическом зале.Совсем скоро сюда переедут многие спортивные секции Венева, появится возможность подтянуть физическую форму и для взрослых. Для полноценной работы ФОКа осталось запустить бассейн. Новый подрядчик зашел на объект ровно год назад, и в распоряжение принимал только голые стены.«Проще с нуля построить. Ты знаешь, какие подводные камни, какие сложности есть. Тут приходилось, что называется, на коленке дорабатывать. Проделана колоссальная работа по всему ФОКу. Самое интересное и сложное – инженерные сети, системы вентиляции, электрические сети. Этот ФОК аналогов не имеет в Тульской области», - говорит представитель подрядной организации ООО «Стройсила» Игорь Брилев.Как отметил председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, в ближайший месяц ФОК будет работать бесплатно. Потом будет запущен бассейн. Виден большой интерес со стороны жителей Венева, которым теперь будет где заниматься спортом.









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