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13.08.2018 15:43 Со дна Шатского водохранилища подняли грузовик "Вести-Тула"





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Оставалось вторая, совсем не менее тяжёлая часть операции – поднять находку. Возможность это сделать появилась благодаря новомосковским и тульским предприятиям, которые помогли обеспечить экспедицию материальной базой. Теперь поднятую полуторку ожидает долгая работа по реконструкции.







Успешно завершилась операция по подъему со дна Шатского водохранилища грузовика, затонувшего во время войны. Машину удалось увидеть локатором с лодки, а потом нащупать на глубине восьми метров в 350-ти метрах.Оставалось вторая, совсем не менее тяжёлая часть операции – поднять находку. Возможность это сделать появилась благодаря новомосковским и тульским предприятиям, которые помогли обеспечить экспедицию материальной базой. Теперь поднятую полуторку ожидает долгая работа по реконструкции.

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