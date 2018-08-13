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13.08.2018 15:31 Кафе в Центральном парке Тулы закрыли на 90 суток "Вести-Тула"





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Ранее пострадали 19 человек, в том числе несколько сотрудников. Возбудитель заболевания - сальмонелла. По выявленным нарушениям возбуждено 4 дела об административных правонарушениях. Работа кафе приостановлена решением Советского районного суда города Тулы на 90 суток. Очаг локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.



Кроме того, тульскими оперативниками в общественных местах и «этнических кафе» Центрального округа города проведены рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. В результате было составлено 29 административных протоколов.





Завершен комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей кафе «Тарелка» в Центральном парке Тулы. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.Ранее пострадали 19 человек, в том числе несколько сотрудников. Возбудитель заболевания - сальмонелла. По выявленным нарушениям возбуждено 4 дела об административных правонарушениях. Работа кафе приостановлена решением Советского районного суда города Тулы на 90 суток. Очаг локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.Кроме того, тульскими оперативниками в общественных местах и «этнических кафе» Центрального округа города проведены рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. В результате было составлено 29 административных протоколов.

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