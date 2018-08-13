|
|
|
|13.08.2018 14:50 Из-за жары животные в зооуголке Новомосковского парка стали молоактивными
|"Вести-Тула"
Контрастная погода августа, особенно жаркий полдень - настоящее испытания для животных. В зооуголке Новомосковского парка несладко сейчас хищникам.
Так черно-бурые лисы стали малоактивны, весь день лежат, практически ничего не едят, лишь пьют воду. Чтобы облегчить состояние барашкам и козам, их еще 2 недели назад остригли. Более-менее комфортно себя чувствует верблюд Жора, один из немногих, кто общается с посетителями.
Впрочем, как говорят специалисты, это лето намного лучше предыдущего. Лучше жарко и сухо, чем постоянные дожди и влага.
|
|