НОВОСТИ | Общество







13.08.2018 14:50 Из-за жары животные в зооуголке Новомосковского парка стали молоактивными "Вести-Тула"





| фото |



Так черно-бурые лисы стали малоактивны, весь день лежат, практически ничего не едят, лишь пьют воду. Чтобы облегчить состояние барашкам и козам, их еще 2 недели назад остригли. Более-менее комфортно себя чувствует верблюд Жора, один из немногих, кто общается с посетителями.



Впрочем, как говорят специалисты, это лето намного лучше предыдущего. Лучше жарко и сухо, чем постоянные дожди и влага.









Контрастная погода августа, особенно жаркий полдень - настоящее испытания для животных. В зооуголке Новомосковского парка несладко сейчас хищникам.Так черно-бурые лисы стали малоактивны, весь день лежат, практически ничего не едят, лишь пьют воду. Чтобы облегчить состояние барашкам и козам, их еще 2 недели назад остригли. Более-менее комфортно себя чувствует верблюд Жора, один из немногих, кто общается с посетителями.Впрочем, как говорят специалисты, это лето намного лучше предыдущего. Лучше жарко и сухо, чем постоянные дожди и влага.

Читать @gtrktula

















