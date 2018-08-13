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НОВОСТИ | Общество



13.08.2018 12:36 Юрий Цкипури поблагодарил туляков за активность
"Вести-Тула"



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Сегодня на еженедельном оперативном совещании в администрации областного центра глава Тулы Юрий Цкипури поблагодарил горожан за активное участие в реализации программ по благоустройству. Это существенно влияет на качество выполненных работ, заявил он.

Сейчас во многом от неравнодушных жителей многоэтажек зависит проведение ямочных ремонтов на придомовых территориях. О необходимости его проведения необходимо сообщать в управляющие компании или районную администрацию.

А что касается разрытий, которые выполняют подрядные организации для ремонта сетей тепло и водоснабжения, то львиная их доля производится с нарушениями. Как подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…необходимо направить информационные письма в адрес территориальных управлений и установить срок для устранения выявленных недостатков».

Помимо ремонта дорог и тротуаров в Туле сейчас ведётся активная уборка улиц. И завершиться она должна к 1 сентября. Так только за прошлую неделю было вывезено более трех тысяч кубометров мусора с несанкционированных свалок. Отмывают, а затем красят ограждения, бордюрные камни, столбы линий электропередач и остановочные павильоны.

Евгений Авилов поставил задачу привести в порядок и фасады всех зданий на центральных улицах. А проконтролируют качество выполненных работ в последний день августа во время объезда Тулы.

















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