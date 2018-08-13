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13.08.2018 12:36 Юрий Цкипури поблагодарил туляков за активность "Вести-Тула"





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Сейчас во многом от неравнодушных жителей многоэтажек зависит проведение ямочных ремонтов на придомовых территориях. О необходимости его проведения необходимо сообщать в управляющие компании или районную администрацию.



А что касается разрытий, которые выполняют подрядные организации для ремонта сетей тепло и водоснабжения, то львиная их доля производится с нарушениями. Как подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…необходимо направить информационные письма в адрес территориальных управлений и установить срок для устранения выявленных недостатков».



Помимо ремонта дорог и тротуаров в Туле сейчас ведётся активная уборка улиц. И завершиться она должна к 1 сентября. Так только за прошлую неделю было вывезено более трех тысяч кубометров мусора с несанкционированных свалок. Отмывают, а затем красят ограждения, бордюрные камни, столбы линий электропередач и остановочные павильоны.



Евгений Авилов поставил задачу привести в порядок и фасады всех зданий на центральных улицах. А проконтролируют качество выполненных работ в последний день августа во время объезда Тулы.





Сегодня на еженедельном оперативном совещании в администрации областного центра глава Тулы Юрий Цкипури поблагодарил горожан за активное участие в реализации программ по благоустройству. Это существенно влияет на качество выполненных работ, заявил он.Сейчас во многом от неравнодушных жителей многоэтажек зависит проведение ямочных ремонтов на придомовых территориях. О необходимости его проведения необходимо сообщать в управляющие компании или районную администрацию.А что касается разрытий, которые выполняют подрядные организации для ремонта сетей тепло и водоснабжения, то львиная их доля производится с нарушениями. Как подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…необходимо направить информационные письма в адрес территориальных управлений и установить срок для устранения выявленных недостатков».Помимо ремонта дорог и тротуаров в Туле сейчас ведётся активная уборка улиц. И завершиться она должна к 1 сентября. Так только за прошлую неделю было вывезено более трех тысяч кубометров мусора с несанкционированных свалок. Отмывают, а затем красят ограждения, бордюрные камни, столбы линий электропередач и остановочные павильоны.Евгений Авилов поставил задачу привести в порядок и фасады всех зданий на центральных улицах. А проконтролируют качество выполненных работ в последний день августа во время объезда Тулы.











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