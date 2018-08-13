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13.08.2018 12:22 Строительство Иноземского моста в Ефремове близится к завершению "Вести-Тула"





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На его возведение направлены дополнительные рабочие и техника. На объекте увеличено количество рабочей силы - здесь сейчас трудится 40 человек. И техники тут сконцентрировано теперь значительно больше прежнего.



Работа ведётся по всем направлениям. Монтируются и сами мостовые сооружения, и подходы к мосту, и дренажная система. Объект благоустраивается. До конца работ осталось совсем немного, срок сдачи уже 1 сентября.







Практически все школы региона готовы к новому учебному году и с нетерпением ждут праздника 1 сентября. Свои причины для радости в этот день есть и у жителей Ефремова. Здесь близится к завершению строительство нового Иноземского моста.На его возведение направлены дополнительные рабочие и техника. На объекте увеличено количество рабочей силы - здесь сейчас трудится 40 человек. И техники тут сконцентрировано теперь значительно больше прежнего.Работа ведётся по всем направлениям. Монтируются и сами мостовые сооружения, и подходы к мосту, и дренажная система. Объект благоустраивается. До конца работ осталось совсем немного, срок сдачи уже 1 сентября.

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