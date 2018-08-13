НОВОСТИ | Общество







13.08.2018 11:46 На юге региона сложилась пожароопасная обстановка "Вести-Тула"





| фото |



По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с сегодняшнего дня и по 15 августа на юге и юго-востоке Тульской области (а это территории Плавска, Волово, Ефремова, Узловой), ожидается сохранение 4 класса пожарной опасности.



Для контроля за лесопожарной обстановкой региональное управление МЧС активно использует космический мониторинг и беспилотную авиацию. Ежедневно в лесах следят за обстановкой оперативные группы МЧС и комитета лесного хозяйства.









На юге Тульской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС.По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с сегодняшнего дня и по 15 августа на юге и юго-востоке Тульской области (а это территории Плавска, Волово, Ефремова, Узловой), ожидается сохранение 4 класса пожарной опасности.Для контроля за лесопожарной обстановкой региональное управление МЧС активно использует космический мониторинг и беспилотную авиацию. Ежедневно в лесах следят за обстановкой оперативные группы МЧС и комитета лесного хозяйства.

Читать @gtrktula

















