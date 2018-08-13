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13.08.2018 11:37 Тульский «Арсенал» одержал первую победу в чемпионате РФПЛ Александр Конов





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В первом тайме гостям удалось открыть счёт - на 39-й минуте мяч в ворота Михаила Левашова после сильного удара Резвана Уциева добил Олег Иванов. Буквально через пару минут «Арсенал» остался в меньшинстве - за вторую жёлтую карточку поле покинул Кантемир Берхамов.



А вот после перерыва ход игры полностью перевернулся. Туляки после точных ударов Луки Джорджевича и Зелимхана Бакаева сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, ну а под занавес встречи окончательный результат - 3:1 - установил Даниил Лесовой.



После этой победы «Арсенал» набрал 4 очка и обосновался в середине турнирной таблицы. 18-го августа «оружейники» отправятся в гости к ЦСКА.

Футболисты тульского «Арсенала» одержали первую победу в чемпионате Российской Премьер-лиги. В 3-м туре подопечные Олега Кононова принимали грозненский «Ахмат».В первом тайме гостям удалось открыть счёт - на 39-й минуте мяч в ворота Михаила Левашова после сильного удара Резвана Уциева добил Олег Иванов. Буквально через пару минут «Арсенал» остался в меньшинстве - за вторую жёлтую карточку поле покинул Кантемир Берхамов.А вот после перерыва ход игры полностью перевернулся. Туляки после точных ударов Луки Джорджевича и Зелимхана Бакаева сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, ну а под занавес встречи окончательный результат - 3:1 - установил Даниил Лесовой.После этой победы «Арсенал» набрал 4 очка и обосновался в середине турнирной таблицы. 18-го августа «оружейники» отправятся в гости к ЦСКА.













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