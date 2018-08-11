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НОВОСТИ | Экономика



11.08.2018 01:14 Свой комбикорм будет полностью покрывать потребности «Воловского бройлера»
Олег Масальский

Свой комбикорм будет полностью покрывать потребности «Воловского бройлера»

| фото |
Строительная площадка очередного проекта компании «Воловский бройлер» - завода по производству комбикормов с элеватором - ровно год назад выглядела так. Практически чистое поле. Сейчас комплекс находится в высокой степени готовности. На работу приняты первые высококвалифицированные сотрудники, которые уже следят за реализацией всего цикла от начала строительства.

«Планируется от 120 до 150 сотрудников. Сейчас трудятся порядка 20 человек. Ребята находятся в Волово с 2014 года и занимаются работой, результат которой уже виден сейчас», - рассказал генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод» Рашид Дашлакиев

За монтажом оборудования, а оно здесь самое передовое в этой отрасли, следят зарубежные специалисты. Уже до конца года здесь намерены запустить элеваторную группу. А в первом квартале 2019-го сам комбикормовый завод.

По словам главного технолога ООО «Воловский комбикормовый завод» Евгения Касеева, «комплекс предусматривает элеватор на 70 тысяч тонн и комбикормовый завод мощностью 20 тонн в час. Проект предусматривает расширение производства до 40 тонн в час, то есть годовая мощность увеличится до 240 тысяч тонн».

Произведенный комбикорм на «Воловском бройлере» будет полностью покрывать потребности птицеводов. Заполнять элеватор планируют зерном с местных полей. Собственно его мощности будет хватать и на хранение, и на переработку. Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев, встречаясь с руководством «Воловского бройлера», дал свою оценку реализации очередного проекта компании: «Комплекс с одной стороны рассчитан на обеспечение нужд птицеводов. Свои корма всегда дешевле, чем покупные. Плюс отсутствие перебоев в поставках».

В компании рассчитывают, что когда и птицеводы, и производители комбикормов выйдут на проектные мощности, сельхозпредприятие будет производить до 50 тысяч тонн мяса птицы в год. На «Воловском бройлере» уверяют - ждать осталось недолго, максимум до конца следующего года.
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