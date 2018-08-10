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10.08.2018 18:29 При раскопках во дворе ТИАМа обнаружены подвалы дома аптекаря Крафта Елена Панова





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Когда именно сломали треть дома, сотрудникам музея пока установить не удалось. Зато вот по этим образцам кафеля можно представить, каким был интерьер дома.



Как рассказала заведующая образовательным отделом ТИАМ Мария Воронцова, «так называемая метлахская плитка появилась в Германии, это очень удобное покрытие для пола. В Российской империи единственный завод находился в Харькове, вот его клеймо».



Метлахская плитка была недешевая, позволить ее могли люди состоятельные. Несколько фрагментов сейчас находятся на изучении в Тульской археологической экспедиции. По форме это – восьмигранники. Скорее всего, полы были выложены в виде мозаики. На каждом фрагменте – фирменное клеймо завода.



Раскопки в музее начали с далеко идущими планами. Этот двор со стороны улицы скрыт от глаз. Он представляет фрагмент городской жизни прошлых столетий. Пространство сохранилось практически нетронутым. В музее есть планы создать здесь выставочный зал под открытым небом и восстановить аптекарский огород, как было до революции.



По словам заведующего отделом по связям с общественностью ТИАМ Никиты Бурлакова, «мы видим двор полезным, чтобы здесь можно было провести выставки под открытым небом, другие мероприятия, чтобы любой горожанин мог открыть из центра Тулы дверку в наш двор».



Над проектом нового культурного пространства уже работает архитектор Евгений Асс из Москвы. Недавно он приезжал в архитектурный музей и сам прочувствовал атмосферу, сохраняющую здесь на протяжении двух веков.



Всего неделю шли археологические раскопки на территории Тульского историко-архитектурного музея. Под землю углубились на два с лишним метра. Предполагали найти предметы, связанные с жизнью туляков прошлых столетий, а обнаружили целый фрагмент стены и подвалы дома аптекаря Крафта. Здание имело необычную форму буквы Z.Когда именно сломали треть дома, сотрудникам музея пока установить не удалось. Зато вот по этим образцам кафеля можно представить, каким был интерьер дома.Как рассказала заведующая образовательным отделом ТИАМ Мария Воронцова, «так называемая метлахская плитка появилась в Германии, это очень удобное покрытие для пола. В Российской империи единственный завод находился в Харькове, вот его клеймо».Метлахская плитка была недешевая, позволить ее могли люди состоятельные. Несколько фрагментов сейчас находятся на изучении в Тульской археологической экспедиции. По форме это – восьмигранники. Скорее всего, полы были выложены в виде мозаики. На каждом фрагменте – фирменное клеймо завода.Раскопки в музее начали с далеко идущими планами. Этот двор со стороны улицы скрыт от глаз. Он представляет фрагмент городской жизни прошлых столетий. Пространство сохранилось практически нетронутым. В музее есть планы создать здесь выставочный зал под открытым небом и восстановить аптекарский огород, как было до революции.По словам заведующего отделом по связям с общественностью ТИАМ Никиты Бурлакова, «мы видим двор полезным, чтобы здесь можно было провести выставки под открытым небом, другие мероприятия, чтобы любой горожанин мог открыть из центра Тулы дверку в наш двор».Над проектом нового культурного пространства уже работает архитектор Евгений Асс из Москвы. Недавно он приезжал в архитектурный музей и сам прочувствовал атмосферу, сохраняющую здесь на протяжении двух веков.





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