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10.08.2018 18:06 В Тульской областной больнице разрешили посещать пациентов реанимации Вести-Тула





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Далее открытая реанимация появится в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице. Сегодня о нововведениях рассказал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.



Сегодня в Тульской областной больнице начали реализовывать проект «Открытая реанимация». Заключается он в том, что теперь близкие родственники пациентов этого отделения смогут посещать их в период с 14 до 21 часа. Раньше это было запрещено. Областная больница - первое в регионе медучреждение, в котором будет реализован данный проект.Далее открытая реанимация появится в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице. Сегодня о нововведениях рассказал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.

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