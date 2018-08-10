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10.08.2018 16:51 Чиновники проверили, комфортной ли получилась среда в одном из дворов Тулы Вести-Тула





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Общая стоимость работ – чуть больше трёх миллионов рублей. Из 77-ми дворов, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды», на 71-ом объекте ведутся работы. На остальные подрядчик зайдёт в ближайшее время.



Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «мы уже ведём работу над планами на следующий год. Программа фактически сформирована – в электронном виде она находится на сайте, жители свои заявки подали».



Комфортной ли получилась городская среда? Сегодня представители администрации Тулы вместе с жителями принимали работы по благоустройству двора по улице Максима Горького. Здесь по федеральной программе заасфальтировали проезд и тротуары, обустроили парковочные карманы. Осталось поставить скамейки и урны.Общая стоимость работ – чуть больше трёх миллионов рублей. Из 77-ми дворов, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды», на 71-ом объекте ведутся работы. На остальные подрядчик зайдёт в ближайшее время.Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «мы уже ведём работу над планами на следующий год. Программа фактически сформирована – в электронном виде она находится на сайте, жители свои заявки подали».





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