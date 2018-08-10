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НОВОСТИ | Общество



10.08.2018 15:51 Староста посёлка Новый не привыкла опускать руки
Олег Масальский

Староста посёлка Новый не привыкла опускать руки

| фото |
Посёлок Новый, что в границах Большой Тулы. Попав сюда, сразу и не скажешь, что оправдывающий с виду своё название населённый пункт был построен в конце сороковых. Можно сказать, что сейчас поселок переживает вторую молодость. Ведь в начале 90-х здесь всё было не так.

«Не было газа, водоснабжения, плохо ходил транспорт, разбитая дорога. Эти проблемы мы решили, а теперь нужно для души: спортивную площадку», - рассказала староста посёлка Ольга Орешкина.

Ольга Орешкина является старостой посёлка уже не одно десятилетие. Говорит, пытались эту ношу взвалить на себя более молодые, но не осилили. В прошлом году её переизбрали вновь. И теперь уже с официальным статусом сельского старосты Ольга Сергеевна продолжает исполнять свои обязанности народного главы.

Ольга Орешкина рассказала, что население посёлка, а это более 200 человек, в большинстве своём очень активное и неравнодушное. Тут же демонстрирует ухоженные дворы и цветущие клумбы. Да, разногласия по житейским вопросам здесь тоже бывают, но в обиде не остаётся никто.

«Есть ещё более возрастные жители, которые живут немного другими, советскими, понятиями, но мы их убеждаем», - рассказала Тамара Муравцова.

В самых ближайших планах у неутомимой старосты посёлка Новый и его жителей - новая спортивная площадка и решение вопроса с водоснабжением. А самое заветное желание - добиться открытия ФАПа. Когда-то он здесь уже был, но его закрыли. В общем, дел ещё немало, ведь опускать руки здесь ни кто не привык.













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