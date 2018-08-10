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10.08.2018 13:49 В ТулГУ теперь будут готовить педагогов Вести-Тула





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Отныне в ТулГУ будут выпускать бакалавров по специальности «Образование и педагогические науки» и кадров высшей квалификации по программе «Оружие и системы вооружения».







В Тульском государственном университете теперь будут готовить педагогов и квалифицированных оружейников. Вуз получил аккредитацию на новые образовательные программы.Отныне в ТулГУ будут выпускать бакалавров по специальности «Образование и педагогические науки» и кадров высшей квалификации по программе «Оружие и системы вооружения».

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