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НОВОСТИ | Экономика



10.08.2018 13:39 Тульский бизнес глубже залез в кредиты
Вести-Тула

Тульский бизнес глубже залез в кредиты

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Субъекты малого и среднего бизнеса Тульской области за шесть месяцев 2018 года получили кредитов на 24 миллиарда рублей. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Индивидуальные предприниматели заняли около двух с половиной миллиардов рублей: почти на 20 процентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Тульской области Центробанка России.

Совокупный объём кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нашего региона с января по июль, составил 175 миллиардов рублей. 73 из них получили компании, занимающиеся недвижимостью. На предоставление услуг выдано более 36 миллиардов рублей. А на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 31 миллиард рублей.
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