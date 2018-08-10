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10.08.2018 12:57 В Тульской области наступило цифровое равенство Вести-Тула





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Теперь даже вдали от областного центра жители могут воспользоваться в том числе сервисом «Открытый регион». С начала года он уже помог решить свыше 2000 проблем туляков. В лидерах также телефон доверия губернатора, тематические линии правительства региона и телефон МФЦ.



«Невозможно дозвониться в МФЦ, необходимо принять срочные меры по устранению этой проблемы», - заметил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.



В Тульской губернии досрочно устранили цифровое неравенство. Об этом сообщил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления области Ярослав Раков на прошедшем заседании правительства. С 1 июля точки доступа к сети Интернет заработали во всех 224 населённых пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек.Теперь даже вдали от областного центра жители могут воспользоваться в том числе сервисом «Открытый регион». С начала года он уже помог решить свыше 2000 проблем туляков. В лидерах также телефон доверия губернатора, тематические линии правительства региона и телефон МФЦ.«Невозможно дозвониться в МФЦ, необходимо принять срочные меры по устранению этой проблемы», - заметил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.





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