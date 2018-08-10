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10.08.2018 12:44 Тульские машиностроители устроили праздник спорта Олег Масальский





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«Это сейчас профессионалы, а мы были любители. У начальника цеха отпрашивались на тренировку на час пораньше, на сборы, соревнования. Руководство завода помогало с формой», - вспоминает мастер спорта СССР Владимир Жуков.



Сегодня Туламаш продолжает чтить спортивные традиции. И этим руководство гордится. Здесь функционирует спортивный комплекс, мотоклуб, недавно построили новое поле для футбола. «Радует, что много ребят школьного и дошкольного возраста приходят тренироваться по многим видам спорта, - рассказал директор предприятия Евгений Дронов. – Они надевают майку с эмблемой завода, а это как отложенная прибыль. То есть место работы они уже выбрали заранее».



На предприятии вот уже не одно десятилетие проходит спартакиада среди работников. Начиная с осени и заканчивая следующим летом, коллективы заводских производств выявляют сильнейшие команды, состязаясь в 12 видах спорта. В этом году кубок за первое место достался коллективу заготовительного производства. В общем, на предприятии растят достойную смену по всем направлениям, а руководство заботится, чтобы у Туламаша было спортивное лицо.



Дружба «Туламашзавода» со спортом многолетняя. Уже и не вспомнить того времени, когда предприятие начало ассоциироваться не только с выпускаемой оборонной продукцией, но и с такими именами как мастер спорта международного класса по мотокроссу, рекордсмен мира Евгений Власов, мастер спорта СССР Владимир Жуков, Николай Иванцов. Завод помог им не только в профессиональной карьере, но и спортивной.«Это сейчас профессионалы, а мы были любители. У начальника цеха отпрашивались на тренировку на час пораньше, на сборы, соревнования. Руководство завода помогало с формой», - вспоминает мастер спорта СССР Владимир Жуков.Сегодня Туламаш продолжает чтить спортивные традиции. И этим руководство гордится. Здесь функционирует спортивный комплекс, мотоклуб, недавно построили новое поле для футбола. «Радует, что много ребят школьного и дошкольного возраста приходят тренироваться по многим видам спорта, - рассказал директор предприятия Евгений Дронов. – Они надевают майку с эмблемой завода, а это как отложенная прибыль. То есть место работы они уже выбрали заранее».На предприятии вот уже не одно десятилетие проходит спартакиада среди работников. Начиная с осени и заканчивая следующим летом, коллективы заводских производств выявляют сильнейшие команды, состязаясь в 12 видах спорта. В этом году кубок за первое место достался коллективу заготовительного производства. В общем, на предприятии растят достойную смену по всем направлениям, а руководство заботится, чтобы у Туламаша было спортивное лицо.





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