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НОВОСТИ | Общество



10.08.2018 10:07 Проверка лагеря «Дружба» закончилась дружбой
София Гафарова

На что обращают внимание ревизоры и какую оценку дали одной из загородных баз во время рейда?

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Всего четвёртый день смены, а стены пестрят многочисленными грамотами и дипломами за командные и личные успехи ребят. Лагерь «Дружба» работает по направлению развития творчества, и программа называется весьма амбициозно «Хочу стать звездой!».

Образовательно-воспитательная работа здесь насыщена и современна, инфраструктура развивается год за годом, и впереди ещё большие планы. Главное, что удалось сделать перед летней оздоровительной компанией, это капитально отремонтировать медпункт и душевые комнаты, в корпусах поставить пластиковые окна и заменить отопительную систему.

В части противопожарной безопасности организовали пожарные эвакуационные выходы, заменили электропроводку. Комиссия, состоящая из представителей разных ведомств, весьма скрупулезно проверяла условия отдыха детей: от видеонаблюдения до количества раковин для мытья рук в столовой и соблюдения питьевого режима.

Как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «к этому сезону руководство лагеря приложило очень много усилий, чтобы укрепить материальную базу. Конечно, есть пожелания для дальнейшего развития. Руководство лагеря имеет дорожную карту на ближайшие два года».

Сейчас в лагере «Дружба» отдыхают 260 детей. Из них 40 - находящихся в трудной жизненной ситуации, более 100 - это дети-сироты. В целом уже отдохнули более 60 тысяч школьников Тульской области, в том числе на побережьях Краснодарского края и Крыма. Впереди еще поездки в Республику Беларусь, окончание четвертой смены и прощание со столь насыщенным летом.
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