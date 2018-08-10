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10.08.2018 09:47 Ветеринары обследовали ясногорские деревни, которым угрожает чума свиней Вести-Тула





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Как сообщила начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий Комитета ветеринарии Тульской области Марина Грачёва, «проведено изъятие свиней в личных подсобных хозяйствах, дезинфекция и сожжение трупов. Ветеринарными специалистами были проведены обходы населенных пунктов в угрожаемых зонах. Там свинопоголовье отсутствует. Изъятие животных будет проводиться только в эпизоотическом очаге».



В Ясногорском районе продолжает действовать карантин в связи с обнаружением в личном подсобном хозяйстве очага африканской чумы свиней. Он был выявлен в деревне Бураково в конце июля. Комитет ветеринарии Тульской области создал специальную комиссию для проведения необходимых мероприятий.Как сообщила начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий Комитета ветеринарии Тульской области Марина Грачёва, «проведено изъятие свиней в личных подсобных хозяйствах, дезинфекция и сожжение трупов. Ветеринарными специалистами были проведены обходы населенных пунктов в угрожаемых зонах. Там свинопоголовье отсутствует. Изъятие животных будет проводиться только в эпизоотическом очаге».





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