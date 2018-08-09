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НОВОСТИ | Общество



09.08.2018 18:36 В Суворове районной больнице устроили «реанимацию»
Надежда Долгих

На данный момент в районной больнице состав специалистов практически укомплектован

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Никаких очередей, быстрая консультация администраторов у инфоматов и распределение потоков пациентов.

«Кабинеты будут расположены таким образом, что пациентам будет удобно. То есть маршрутизация и логистика будут предельно понятны и функциональны», - поясняет заведующий поликлиникой Суворовской центральной районной больницы Сергей Булюкин.

В апреле этого года больницу посетил глава региона. Он нашел здание, построенное в 1989-м году и никогда не видевшее ремонта, а также территорию вокруг него, в плачевном состоянии. За дело взялись сразу: на втором этаже ремонт ведется за счет средств поликлиники, для третьего и четвертого нашелся спонсор - «Межрегионгаз». На благоустройство территории из средств регионального бюджета выделили порядка 10 миллионов.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина, «на сегодня уложено новое асфальтовое покрытие, заменены все бордюры. Сохранились все привычные, исторически сложившиеся дорожки, к которым привыкли пациенты. Предусмотрели места для комфортных прогулок тех, кому больничный режим разрешает это делать. Есть комфортные лавочки, красивые клумбы».

На данный момент в районной больнице состав специалистов практически укомплектован, работают шесть лечебных корпусов: здание скорой помощи, терапевтическое, гинекологическое, хирургическое отделения, роддом, детский корпус. За медицинской помощью сюда обращаются жители четырех районов. Тем более важно завершить ремонтные работы к объявленному сроку – началу сентября, когда поток пациентов увеличится в связи с началом сезона простуд.













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