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09.08.2018 17:38 На стену Одоевской башни Тульского кремля вернулась икона Вести-Тула





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По словам Владимира Снытина, «лессировочные слои были смыты дождём, снегом. Кроме того, икона была выполнена на металле, а он от температуры сжимается и разжимается, поэтому краска полопалась и должна была скоро осыпаться».



Интересно, что история иконы Казанской Божией Матери неразрывно связана с Тулой. Образ из Казани в 16 веке перенесли в приходскую церковь Николы Тульского, настоятелем которой был будущий патриарх Московский и всея Руси Гермоген. Перед возвращением на башню икону освятили в Успенском соборе.



Как рассказал Владимир Снытин, «на реставрацию она поступила в начале июля и была укреплена технологичными способами, которые разработал институт Грабаря».



На стену Одоевской башни, встречающей гостей Тульского кремля, вернули икону Казанской Божией Матери. В течение месяца, по словам её реставратора Владимира Снытина, она находилась в Тульском областном художественном музее. В 19 веке на этом месте висела другая икона, однако она была утеряна. Образ, который мы видим на Одоевской баше, написали недавно, порядка 20 лет назад. Однако и за это время икона сильно обветшала.По словам Владимира Снытина, «лессировочные слои были смыты дождём, снегом. Кроме того, икона была выполнена на металле, а он от температуры сжимается и разжимается, поэтому краска полопалась и должна была скоро осыпаться».Интересно, что история иконы Казанской Божией Матери неразрывно связана с Тулой. Образ из Казани в 16 веке перенесли в приходскую церковь Николы Тульского, настоятелем которой был будущий патриарх Московский и всея Руси Гермоген. Перед возвращением на башню икону освятили в Успенском соборе.Как рассказал Владимир Снытин, «на реставрацию она поступила в начале июля и была укреплена технологичными способами, которые разработал институт Грабаря».





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