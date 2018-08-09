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НОВОСТИ | Общество



09.08.2018 17:38 На стену Одоевской башни Тульского кремля вернулась икона
Вести-Тула

На стену Одоевской башни Тульского кремля вернулась икона

| фото |
На стену Одоевской башни, встречающей гостей Тульского кремля, вернули икону Казанской Божией Матери. В течение месяца, по словам её реставратора Владимира Снытина, она находилась в Тульском областном художественном музее. В 19 веке на этом месте висела другая икона, однако она была утеряна. Образ, который мы видим на Одоевской баше, написали недавно, порядка 20 лет назад. Однако и за это время икона сильно обветшала.

По словам Владимира Снытина, «лессировочные слои были смыты дождём, снегом. Кроме того, икона была выполнена на металле, а он от температуры сжимается и разжимается, поэтому краска полопалась и должна была скоро осыпаться».

Интересно, что история иконы Казанской Божией Матери неразрывно связана с Тулой. Образ из Казани в 16 веке перенесли в приходскую церковь Николы Тульского, настоятелем которой был будущий патриарх Московский и всея Руси Гермоген. Перед возвращением на башню икону освятили в Успенском соборе.

Как рассказал Владимир Снытин, «на реставрацию она поступила в начале июля и была укреплена технологичными способами, которые разработал институт Грабаря».













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