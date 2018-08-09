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НОВОСТИ | Общество



09.08.2018 16:44 Ремонт дорог в Тульской области идёт без отставаний от графика
Вести-Тула

Ремонт дорог в Тульской области идёт без отставаний от графика

| фото |
В Туле провода линии электропередач, которые портят вид исторического центра, спрячут под землю. А улицы-лучи, разбегающиеся от стен кремля, отремонтируют. Об этом доложил глава администрации города Евгений Авилов губернатору Алексею Дюмину в ходе рабочей поездки по Большой Туле.

Во время встречи речь шла о темпах ремонта дорог. На этот год было запланировано привести в порядок 37 объектов общей протяженностью 190 километров. На данный момент пять полностью завершены, на 17-ти идут работы, остальные – в стадии подготовки к ремонту. Близок к завершению ремонт на дороге регионального значения в Обидимо. Она соединяет трассы «Тула-Алексин» и «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник, «отставаний нет, все работы проходят в соответствии с графиком. Шесть объектов делает «Тулаавтодор» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что «денег у нас ограниченное количество, а «хотелок» - намного больше, поэтому на 2019 год мы должны грамотно и чётко расставить приоритеты. Всё не сделаем, но должны сделать жизненно важные артерии».
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