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09.08.2018 16:44 Ремонт дорог в Тульской области идёт без отставаний от графика Вести-Тула





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Во время встречи речь шла о темпах ремонта дорог. На этот год было запланировано привести в порядок 37 объектов общей протяженностью 190 километров. На данный момент пять полностью завершены, на 17-ти идут работы, остальные – в стадии подготовки к ремонту. Близок к завершению ремонт на дороге регионального значения в Обидимо. Она соединяет трассы «Тула-Алексин» и «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».



Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник, «отставаний нет, все работы проходят в соответствии с графиком. Шесть объектов делает «Тулаавтодор» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».



Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что «денег у нас ограниченное количество, а «хотелок» - намного больше, поэтому на 2019 год мы должны грамотно и чётко расставить приоритеты. Всё не сделаем, но должны сделать жизненно важные артерии».



В Туле провода линии электропередач, которые портят вид исторического центра, спрячут под землю. А улицы-лучи, разбегающиеся от стен кремля, отремонтируют. Об этом доложил глава администрации города Евгений Авилов губернатору Алексею Дюмину в ходе рабочей поездки по Большой Туле.Во время встречи речь шла о темпах ремонта дорог. На этот год было запланировано привести в порядок 37 объектов общей протяженностью 190 километров. На данный момент пять полностью завершены, на 17-ти идут работы, остальные – в стадии подготовки к ремонту. Близок к завершению ремонт на дороге регионального значения в Обидимо. Она соединяет трассы «Тула-Алексин» и «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань».Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник, «отставаний нет, все работы проходят в соответствии с графиком. Шесть объектов делает «Тулаавтодор» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что «денег у нас ограниченное количество, а «хотелок» - намного больше, поэтому на 2019 год мы должны грамотно и чётко расставить приоритеты. Всё не сделаем, но должны сделать жизненно важные артерии».





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