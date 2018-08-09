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09.08.2018 16:34 Движение по двум улицам в центре Тулы будет односторонним Вести-Тула





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По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «пешеходная зона в Денисовском переулке сильно заужена, пешеходам некомфортно, поэтому приняли решение её расширить. Но расширение пешеходной зоны приводит к сужению проезжей части. Тогда двустороннее движение будет некомфортно, да и по нормативам две полосы не получается. Логично организовать одностороннее движение параллельно с организацией одностороннего движения по улице революции. От площади будем двигаться по Денисовскому к Советской, а от Советской на площадь – по Революции».



Помимо ремонта проезжей части в центре Тулы займутся и тротуарами. В связи с их расширением некоторые улицы станут с односторонним движением.По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «пешеходная зона в Денисовском переулке сильно заужена, пешеходам некомфортно, поэтому приняли решение её расширить. Но расширение пешеходной зоны приводит к сужению проезжей части. Тогда двустороннее движение будет некомфортно, да и по нормативам две полосы не получается. Логично организовать одностороннее движение параллельно с организацией одностороннего движения по улице революции. От площади будем двигаться по Денисовскому к Советской, а от Советской на площадь – по Революции».





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