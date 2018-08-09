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09.08.2018 14:42 Роспотребнадзор забраковал в Тульской области полтонны рыбы Вести-Тула





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Основные выявленные нарушения: реализация продукции без маркировочных ярлыков, несоответствующие нормам условия хранения и сроки годности. Санитарные врачи рекомендует обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.



В Тульской области забраковали полтонны рыбной продукции. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора за 6 месяцев проверили 93 объекта, реализующих морепродукты. В связи с нарушениями обязательных требований возбуждено 110 дел об административном правонарушении. Приостановлена реализация 156 партий объёмом свыше 530 килограммов.Основные выявленные нарушения: реализация продукции без маркировочных ярлыков, несоответствующие нормам условия хранения и сроки годности. Санитарные врачи рекомендует обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.

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